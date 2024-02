Homem morre atropelado ao tentar atravessar rua e motorista foge sem prestar socorro

Um homem identificado apenas como Ricardo, foi atropelado na madrugada desta segunda-feira (12) enquanto tentava atravessar uma rua no Centro de Cruzeiro do Sul. Com o forte impacto, a vítima morreu na hora.

O condutor do carro, que estaria dirigindo em alta velocidade, fugiu do local após o atropelamento e não parou para prestar socorro a Ricardo.

De acordo com testemunhas, o rapaz voltava para casa após participar da festa de Carnaval com os amigos, na Praça Orleir Cameli.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local. Em seguida a perícia realizou os trabalhos investigativos, e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para adoção dos procedimentos legais.

A polícia também iniciou as investigações com o intuito de identificar e localizar o motorista que causou o acidente. Até o momento, nenhuma pista foi encontrada.