Homem morre durante confronto com a polícia e adolescente é apreendido

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu durante um confronto com a Polícia Militar, após ser denunciado por roubo, na noite dessa sexta-feira (16), no Bairro Vila Alta, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. Segundo os militares, um adolescente de 15 anos foi apreendido no local por suspeita de participação no crime.