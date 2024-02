Ifac abre inscrições para pós-graduação em Gestão de Empreendimentos Agrosilvipastoris

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com as inscrições abertas para o curso de pós-graduação em Gestão de Empreendimentos Agrosilvipastoris na Amazônia. Ao todo, estão sendo ofertadas 15 vagas.

O curso ofertado é em nível de especialização e tem o objetivo de proporcionar qualificação para profissionais que atuam e desejam ampliar conhecimentos para o desenvolvimento de negócios nas áreas de agropecuária e agroindústria na região Amazônica, a partir do domínio dos processos de gestão da produção, transformação e comercialização nas diversas cadeias produtivas do setor.

Conforme edital, as aulas serão realizadas na modalidade semipresencial. Os encontros presenciais ocorrerão quinzenalmente, no campus Sena Madureira, às quintas-feiras e sextas-feiras, nos períodos diurno e noturno, e aos sábados no período diurno. As atividades não presenciais acontecerão por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem. A carga horária total do curso é de 360 horas.

A seleção dos candidatos será realizada a partir da carta de aceito e documentos comprobatórios referentes à experiência profissional, pesquisas realizadas e atividades de extensão. A documentação deve ser encaminhada no momento da inscrição.

De acordo com cronograma, as inscrições se encerram no dia 25 de fevereiro. Os candidatos que tiverem alguma dificuldade na realização da inscrição poderão procurar a Coordenação de Registro Escolar, do campus Sena Madureira, no período de 8h às 12h e 13h às 17h.

Dúvidas e demais informações sobre a seletiva para o curso de pós-graduação em Gestão de Empreendimentos Agrosilvipastoris na Amazônia devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].