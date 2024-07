Primeira mulher trans a ter o nome retificado no Vale do Juruá, cabeleireira celebra conquista

A cabeleireira Hilary Ferreira celebrou uma importante vitória pessoal e social ao receber sua nova Certidão de Nascimento com seu nome nesta sexta-feira (19).

“Meu nome agora é Hillary Ferreira. Sou uma mulher de fato e de direito. Eu corri para que outras, como eu, pudessem caminhar”, declarou Hillary, com emoção, segundo o Ac24horas.

Hilary enfrentou mais de três anos de luta para ter sua identidade de gênero reconhecida oficialmente. Durante esse período, ela passou por diversas situações de constrangimento em órgãos públicos e no cotidiano:

“Foram mais de 3 anos de luta e minha identidade de gênero foi reconhecida e agora Hilary é meu nome de verdade”, pontuou.

O processo de retificação de nome de Hilary foi conduzido pela Defensoria Pública de Cruzeiro do Sul:

“Nossa função institucional é atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, como no caso da discriminação. Essa retificação é um direito da pessoa ter no documento o nome como ela se autodetermina”, explicou a Defensora Pública Cláudia Aguirre.

A Defensoria Pública de Cruzeiro do Sul já começou a receber novos pedidos de retificação de nome, inspirados pelo caso de Hillary:

“Depois da Hilary, já recebemos outros pedidos de retificação de nome. A Defensoria está de portas abertas para pessoas que queiram mudar seu prenome. Nós fazemos o encaminhamento, com ofício, para o cartório, que emite a Certidão de Nascimento com o nome e o sexo retificado. A partir daí as pessoas buscam os demais documentos, como Carteira de Identidade e CPF”, declarou.