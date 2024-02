Karol Conká fala sobre possibilidade de retornar ao BBB

Eliminada do BBB21 com 99,17%, Karol Conká falou sobre a possibilidade de retornar ao reality show da TV Globo. Com a maior rejeição da história do programa, a rapper garantiu estar surpresa com a transformação que sua imagem passou ao longo dos últimos 2 anos. “O público me deixa confusa”, disse para a Quem.

“Fico um pouco na dúvida [com as reações]. O público me deixa confusa, porque eles sentem falta daquilo que eles abominaram. Fico confusa e falo: ‘Alô, doutora! Essa galera precisa de terapia também”, completou.

Questionada se voltaria ao confinamento caso fosse convidada, Conká assentiu: “Eu voltaria numa edição daqui a uns anos, mas hoje, no momento, está bem gostoso viver aqui fora. O Brasil não deixaria eu dizer não”.

A artista aproveitou para deixar sua opinião sobre o BBB24 e afirmou que não tem um participante preferido. “Não tenho uma torcida declarada, não tenho muita opinião sobre essa edição. Não estou acompanhando muito bem, mas o pouco que estou acompanhando, estou achando agitado”, frisou.

E continuou: “Eu gosto do participante espontâneo, aquele que é divertido, que tem seus momentos de ira também, o participante que não finge”. Logo após deixar a atração, Karol teve sua vida exibida no documentário A Vida Depois do Tombo, no Globoplay.

Recentemente, Karol Conká esteve na quarta temporada do The Masked Singer Brasil, apresentado por Ivete Sangalo, fantasiada de Trevo da Sorte.