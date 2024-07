Quarto detento que fugiu de presídio em Cruzeiro do Sul é recapturado durante ronda da polícia

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em operação conjunta com a Polícia Civil do Acre, realizou na manhã desta sexta-feira (19) a recaptura de Adelcivane Gomes de Azevedo, que se encontrava foragido desde a ultima sexta-feira (12), após realizar fuga do Presídio Manoel Neri.

SAIBA MAIS: Detentos cavam buraco e fogem de presídio no Acre; equipes fazem busca em região de mata

Ele e outros três detentos estavam foragidos após a fuga do presídio localizado no interior do estado do Acre, porém todos já foram recapturados.

Junto de Adelcivane Gomes de Azevedo, os detentos Dhon Everton Dos Santos Martins, Lucas Francisco da Rocha e Moisés Nascimento Cassiano podem ter um acréscimo na pena pela fuga. O aumento pode variar de seis meses a dois anos de reclusão.

Confira a nota na íntegra:

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Polícia Civil, informa a recaptura, na manhã dessa sexta-feira 19, do detento Adelcivane Gomes de Azevedo, encontrado próximo ao centro da Cidade. A recaptura do detento foi feita durante ronda da Polícia Civil.

Os detentos Dhon Everton Dos Santos Martins, Lucas Francisco da Rocha, Moisés Nascimento Cassiano e Adelcivane Gomes de Azevedo, haviam fugido, na madrugada da sexta-feira, 12, do presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul. Todos foram recapturados.

Marcos Frank Silva

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre

Henrique Maciel

Delegado-geral de Polícia Civil