Acreano é apontado como advogado do filho de Lula após pronunciamento sobre conversa vazada

O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Rodrigo Aiache, que já tinha estampado as principais manchetes dos jornais ao ser indicado para fazer parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), sendo o primeiro acreano a integrar o grupo, volta a ser o centro dos holofotes.

O filho do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, se envolveu em polêmicas recentemente por ter conversas privadas, onde ofende sua madrasta, Janja, a chamando de puta. Com isso, os advogados que defendem o filho de Lula se pronunciaram quanto ao caso. O Portal Léo Dias citou Rodrigo Aiache e Raessa Karen de Oliveira, como sendo os advogados do filho do presidente, que lamentaram o ocorrido, dizendo ser uma invasão da privacidade.

“Os advogados subscritos lamentam profundamente que a exploração da intimidade e da vida privada do senhor Luís Carlos Lula da Silva tenham dado ensejo a adulterações da realidade com finalidades financeiras”, disseram ao portal Léo Dias.