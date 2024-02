Médica avança preferencial e deixa dois feridos após batida

Um acidente de trânsito foi registrado após uma médica invadir a preferencial e atingir duas pessoas que estavam de moto, modelo Honda Biz. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), na Rua Angico com Nova Esperança, no bairro Caladinho, na zona sul de Porto Velho (RO).

Após a batida o casal ficou caído ao solo. Populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no local a equipe de socorro atendeu as vítimas. No cruzamento, a placa que indica a preferencial estava caída.