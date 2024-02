No Acre, organização do show de Pablo espera cerca de 10 mil pessoas no evento

A sofrência está chegando a Rio Branco! Com sucessos inesquecíveis, o “rei da sofrência” e dono da voz romântica do arrocha, o cantor Pablo, vai animar os corações dos apaixonados no dia 8 de março. A programação está prevista para começar às 22h, na Arena da Floresta, sob a organização de Marca Eventos e Quintal dos Brothers.

O cantor, conhecido como “rei da sofrência”, faz sua estreia no Acre e se apresenta pela primeira vez em Rio Branco. Os fãs acreanos de Pablo aguardam os sucessos consagrados na voz do cantor como: “Porque Homem Não Chora”, “Vingança de Amor”, que canta com Ivete Sangalo, “Bilu Bilu” e “Tomara”, entre outros. Além dos sucessos, no repertório deste ano, Pablo deve cantar “Deixa de Caô”, “Nunca mais”, “Você não quer me ouvir”, “Mentiroso favorito” e outros lançamentos.

De acordo com a organização do evento no Acre, cerca de 10 mil pessoas são aguardadas para assistir ao show de estreia de Pablo na capital acreana. Os ingressos para a área vip do show custam R$ 50 reais. O frontstage com open bar custa R$ 200. Já o seleto backstage com open bar custa R$ 280 reais. As entradas podem ser adquiridas no site Bilheteria Digital, na Casa da Sogra, Óticas Novo Estilo ou pelo disk entregas: (68) 98415-1146 / 99245-1505 / 99923-8401 / 99956-4878 / 99215-1997.

Veja mais informações: