Natural do Acre, ex-morador do bairro do 15, na capital acreana, Thiago Matheus, que ficou conhecido popularmente como “Acreana Real”, fez um desabafo ao recordar a sua saída do Acre.

Em seus stories, Thiago relembrou sua saída do estado em buscas de novas oportunidades. De acordo com o acreano, ele passou fome no aeroporto de Brasilia, porém hoje usufruir de uma qualidade melhor de vida. Assista o vídeo!