‘PC mais velho do mundo’ é achado sem querer após 50 anos; veja quem encontrou

Dois microcomputadores Q1 foram descobertos no Reino Unido após 50 anos desde a última aparição do modelo. Quem fez a descoberta foi uma equipe da empresa de limpeza de casas Just Clear, que encontrou os dispositivos durante o esvaziamento de uma propriedade. Os computadores, considerados os primeiros PCs do mundo a serem alimentados por um único microchip, estavam escondidos sob várias caixas no local.