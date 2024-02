Pimenta: Mailza abre mão da coordenação do ‘Juntos pelo Acre’ para dar força a campanha de Alysson

No último final de semana, o governo do Acre realizou mais uma edição do Programa Juntos pelo Acre, que reúne todos os órgãos da gestão estadual em um ação social que tenta aproximar a população do governo. Mas, desta vez, foi visível que o programa passa a ter a cara e a visão de Alysson Bestene, candidato do Progressistas na disputa pela Prefeitura de Rio Branco neste ano. O secretário de Governo foi o responsável por elaborar a edição realizada no bairro Taquari e deve ficar à frente do programa, principalmente para fortalecer seu nome na comunidade. O projeto foi idealizado e criado pela vice-governadora Mailza Assis, como alternativa para dar suporte às pessoas atingidas pela enchente do ano passado.

Acertou!

Colocando a coordenação do programa nas mãos de Alysson, Mailza e Gladson acertaram em cheio e encontraram uma maneira de fortalecer o nome dele no público mais pobre da capital.

Mais claro que isso?

Além disso, Alysson conseguiu posar ao lado de Gladson e Mailza durante todo o evento. Mais claro do que isso não tem: deixou evidente que é o candidato do governador e vai para disputa dentro do jogo.

Vantagem e tanto

Claro que voto não se transfere. Mas entrar em uma eleição ao lado do governador, de um senador, de uma vice-governadora e de toda a base do governo, mostra que Alysson não é carta fora do baralho e vai para as cabeças disputar uma vaga no segundo turno.

Quem fala a verdade?

O governador Gladson Cameli já disse que é certa a entrada de Petecão e do PSD na aliança da coligação de Alysson. Já o senador prega cautela e falou que só anunciará oficialmente os rumos do partido depois do carnaval. Ou seja, o imbróglio não terminou.

Prioridade não é a Prefeitura

Falando em Petecão, ele ainda não se pronunciou sobre o caminho nas eleições municipais em Rio Branco. Porém, em entrevista nesta semana, o senador disse que a prioridade de 2024 é acabar com o fim das ‘saidinhas’ dos presídios. Petecão é presidente da Comissão de Segurança Pública e deve colocar em pauta o projeto já nesta semana.

PSDB lá no Juruá

O PSDB vai fazer em Cruzeiro do Sul o mesmo que fez em Rio Branco. Vai apoiar o candidato do Progressistas e do governador Gladson Cameli. O presidente da Aleac, que também preside o partido, deputado Luiz Gonzaga, visitou o prefeito Zequinha Lima e deu claros sinais que deverá apoiá-lo na reeleição.

“Nosso diálogo tem determinação de fortalecer parcerias sólidas em prol de benefícios crescentes para a nossa população”, escreveu Gonzaga.

É mérito!

Digam o que quiserem do deputado Emerson Jarude, mas é preciso destacar a cerimônia que filiou centenas de novos membros do NOVO no Acre. O deputado trouxe o partido para o estado, com pouquíssimos membros e aos poucos, começou a estruturar o partido.

PT no Alto Acre

Duas mulheres do PT são as apostas do partido para disputar as eleições municipais. Em Brasiléia, após expulsar Fernanda Hassem, o partido quer decolar a candidatura de Marinete Mesquita, que atualmente já é vereadora no município. Já em Epitaciolândia, o PT tem talvez a maior chance de abocanhar uma Prefeitura. Com a rejeição do atual prefeito, o partido vai lançar a professora Neidinha como candidata a prefeita. Uma pessoa extremamente querida no município.

Uma incógnita

Faltando poucos meses para as eleições, o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcellos, com três mandatos no município, ainda não decidiu o nome que deve suceder na Prefeitura.

“Os companheiros e companheiras estão em um bom diálogo para apresentar o nome que irá para a disputa”, disse o presidente do PT, Daniel Zen.

Mazinho cada vez mais próximo do Palácio

Fontes dizem que o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, vai declarar apoio ao secretário de Governo, Alysson Bestene, para a disputa da Prefeitura da capital. Mesmo sendo prefeito de outro município, Mazinho vislumbra as eleições de 2026 e tem uma deputada federal, a mulher, Meire Serafim, para barganhar votos. Dizem que ele vai apoiar Alysson, mas irá pedir que Gladson apoie o seu possível sucessor, Alípio Gomes.

Deixou claro?

O pupilo de Mazinho, deputado Gilberto Lira já deixou claro o posicionamento de apoio a Alysson, durante a primeira sessão da Aleac de 2024.

“É uma verdadeira honra recebê-lo na casa do povo. Sua presença nesse evento tão significativo ressalta sua dedicação ao serviço público e sua importância como líder comprometido com o progresso e bem-estar do nosso Estado”, escreveu homenageando Alysson.