Polícia prende suspeitos de furto que causaram prejuízo de R$ 100 mil às vítimas

Na manhã desta terça-feira (27), a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Senador Guiomard, desencadeou uma operação que resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. A ação visa combater e esclarecer um crime de furto ocorrido no município no dia 01 de fevereiro deste ano, no qual diversos equipamentos foram subtraídos, totalizando um prejuízo estimado em cerca de R$ 100 mil.

Os presos são considerados suspeitos de envolvimento no mencionado furto e foram detidos durante o cumprimento dos mandados. Além disso, durante a operação, foram encontrados outros objetos que podem estar relacionados a outros furtos ocorridos na região.

Em um desdobramento inesperado da operação, um dos indivíduos foi flagrado em posse de substâncias entorpecentes, configurando o crime de tráfico de drogas. Este suspeito foi detido em flagrante pelas autoridades policiais.

A operação coordenada pela Polícia Civil em Senador Guiomard tem como objetivo principal responder de forma eficaz às ações criminosas que têm ocorrido no município. A ação demonstra o compromisso das autoridades policiais em garantir a segurança e a ordem pública na região, bem como em combater ativamente a criminalidade.

Os detidos serão encaminhados para os procedimentos legais cabíveis e ficarão à disposição da Justiça para responderem pelos crimes imputados a eles. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e responsabilizar todos os envolvidos nos crimes ocorridos na área.