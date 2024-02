Rainha de bateria será primeira mulher trans a assumir posto no Grupo Especial do Rio

Thalita Zampirolli, a rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, tem muito o que comemorar. Ela não apenas festeja a vitória da escola de samba na Série Ouro do carnaval carioca, mas também vislumbra ser a primeira mulher trans no posto de rainha de uma agremiação no Grupo Especial do Rio. Se nada mudar, a empresária, que já desfilou duas vezes pela Unidos de Padre Miguel, estreia na elite do carnaval.

Veja fotos de Thalita Zampirolli, rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel

— A Unidos de Padre Miguel sempre foi uma escola sem preconceitos. Eles sempre acreditaram no poder da força feminina. Lara Mara (de 19 anos), por exemplo, é a diretora de carnaval mulher mais jovem de toda história. Eu sou a primeira rainha trans deles. Então, é uma escola que não faz acepção de pessoas — analisa.

Thalita ainda completa:

— Eu nesta posição de rainha de bateria quero apenas dizer que o lugar da mulher trans é onde ela quiser. Ninguém pode dizer onde estaremos e como vamos fazer. Tenho orgulho de ser empresária, atriz e rainha de uma grande escola.

Se hoje ela é uma empresária de sucesso e reina à frente da Unidos de Padre Miguel, no passado ela sofreu preconceito por ser uma mulher trans.