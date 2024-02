Ruas do bairro da Base já começam a ser invadidas pelas águas do Rio Acre; VEJA FOTOS

Na capital, o Rio Acre já atingiu 13,48m nesta sexta-feira (23) e começa a atingir moradores do bairro da Base, um dos mais tradicionais de Rio Branco.

As águas chegaram nas primeiras ruas do bairro. A Defesa Civil espera que ainda nesta sexta o rio ultrapasse os 14 metros, ou seja, nível em que o rio atinge a cota de transbordo.

As primeiras casas atingidas ainda estão com a marca da cheia do Rio do ano passado, quando o Acre enfrentou uma das maiores enchentes da história.

