‘Sociedade Amor a Quatro Patas’ pede doações para animais após enchente; veja como ajudar

A ONG “Sociedade Amor a Quatro Patas” iniciou a campanha “SOS Alagação – Acre” neste sábado (24) para arrecadar ração, material de limpeza, caixas de areia e outros itens essenciais em prol dos animais atingidos pelas fortes chuvas em Rio Branco. Com pontos de coleta físicos e doações de forma digital, a ação pretende fazer a diferença na vida dos animais.

Através de uma postagem no perfil do Instagram da ONG, os organizadores pedem qualquer tipo de colaboração aos animais. “Infelizmente, assim como no ano passado, nosso estado excedeu a cota segura de chuvas e já atingimos a cota de transbordamento. Por isso, estamos unindo esforços para salvar vidas! Juntos, podemos fazer a diferença na vida dos animais. Ajude a SAQP [Sociedade Amor a Quatro Patas] a cuidar dos animais afetados pela inundação no Acre”, destaca a postagem, que já recebeu várias curtidas e comentários.

Como ajudar

Para doar, basta ir em um dos pontos físicos da campanha: Clínica Clinivet no 2º Distrito, Via Chico Mendes ou na Rua Dom Giocondo Maria Grotti, 74 no Bosque, próximo ao espaço Conviva e a Galeria Castro. Já para doar dinheiro, a chave pix é [email protected], com prestação de contas sendo feita no perfil da ONG.

Lembrando que, eles estão arrecadando: ração para cão e gato, material de limpeza, toalhas, areia higiênica, caixa de areia para gatos e comedouros para cães e gatos.

Estimativa de chuva para as próximas horas

Em coletiva de imprensa na manhã deste sábado (24), o prefeito Tião Bocalom expôs os dados e as previsões para o nível do rio nas próximas 48h:

SAIBA MAIS: Rio Acre pode chegar aos 16 metros nas próximas 48 horas, prevê Defesa Civil de Rio Branco

“O que está nos preocupando agora realmente é o Rio Acre, devido às fortes chuvas nas cabeceiras, tá descendo muita água e ele poderá chegar aos 16 metros nas próximas 48 horas, segundo informações da Defesa Civil. Tudo isso é muito preocupante”, ressaltou.

Além disso, os igarapés da região também apresentam um crescimento significativo, embora em um ritmo mais lento. Até o presente momento, os rios Batista, Amaro e São Francisco já transbordaram.