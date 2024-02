Tarauacá é o município com as mulheres mais bonitas do Acre, segundo enquete; veja top 5

No último dia 20 de janeiro, a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, promoveu a enquete “Qual município tem as mulheres mais bonitas do Acre?“. Após duas semanas de votação aberta ao público, encerrada hoje ao meio-dia, a lista a seguir revela as preferências populares em relação à beleza feminina no estado. O município de Tarauacá foi o campeão na preferência popular somando 40.89% dos votos.

Vale ressaltar que se trata de uma análise ranqueada baseada em opiniões coletivas, sem caráter pessoal. Descubra se o seu município está entre os destacados e compartilhe sua opinião!

1º Tarauacá

Em primeiro lugar na enquete realizada pela coluna Douglas Richer, o município de Tarauacá foi eleito a terra das mulheres mais bonitas do Acre com 40.89% dos votos.

Tarauacá, município situado no coração do Acre, é um verdadeiro reflexo da riqueza amazônica. Com sua cultura vibrante e paisagens deslumbrantes, Tarauacá encanta visitantes com a hospitalidade de sua gente e a diversidade natural que caracteriza a região. Uma experiência autêntica aguarda aqueles que exploram esse pedaço especial da Amazônia brasileira.

É comum ouvir no município que é a terra do abacaxi gigante e da mulher bonita; aliás, o bordão já está na boca da população.

2º Feijó

O segundo lugar da enquete ficou com a Terra do Açaí com 36.74% dos votos. Feijó é considerado um cenário onde a natureza e a cultura se entrelaçam harmoniosamente. Rodeado por belezas amazônicas, o local preserva suas tradições com orgulho.

A atmosfera acolhedora de Feijó cativa, proporcionando uma imersão autêntica na essência amazônica. Para quem não conhece a cidade, a coluna deixa a dica para preparar as malas para o Festival do Açaí.

3º Assis Brasil

O bronze da enquete ficou com o município de Assis Brasil com 7.05% dos votos. Com sua exuberante paisagem, permeada por florestas e rios, o local é um convite ao contato direto com a natureza. Além disso, Assis Brasil é marcado por sua rica cultura regional, refletida nas tradições locais e na calorosa hospitalidade de sua comunidade.

4º Acrelândia

O quarto lugar da enquete ficou com o município de Acrelândia com 3.82% dos votos. A comunidade de Acrelândia é orgulhosa de suas tradições e proporciona aos visitantes uma imersão única na riqueza cultural do Acre.

5º Rio Branco

E o quinto lugar da enquete ficou com a poderosa capital acreana com 2.88% dos votos. Rio Branco é uma cidade que mescla modernidade e natureza em uma harmonia única. Às margens do Rio Acre, a capital preserva sua herança histórica, visível em sua arquitetura e museus.

Ao mesmo tempo, a cidade abraça o verde com parques exuberantes, como o Horto Florestal. A diversidade cultural floresce nas feiras e eventos locais, refletindo a calorosa identidade acreana.

Ficou curioso em saber qual posição ficou o seu município?