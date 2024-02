Com secretários, Bocalom visita construção de abrigos para famílias atingidas pela enchente

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou na tarde deste sábado (24), o Parque de Exposições, onde estão sendo construídos abrigos que vão receber as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre.

A Prefeitura de Rio Branco iniciou, na última sexta-feira (23), a construção de 100 abrigos para as pessoas e também para animais que ficarem desabrigados durante a enchente, por meio do Departamento de Controle de Zoonoses.Atualmente, o Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento e a régua mede 15,06 metros, atingindo mais de 30 bairros.

Ao ContilNet, o prefeito Tião Bocalom elogiou a equipe da prefeitura ao exaltar o trabalho que vem sendo realizado. “Nós temos uma equipe guerreira, as nossas secretarias todas estão envolvidas, ajudando a Defesa Civil. Defesa Civil é são todas as secretarias. Tem a Secretaria de Defesa Civil mas todas as secretarias fazem parte. Então, nós temos aqui a Secretaria de Infraestrutura, que está cuidando da parte das construções. A Secretaria de Saúde já está instalada, a Secretária de Assistência Social já está se instalando, a Fundação Garibaldi Brasil já está se ajustando, ou seja, a gente está preparando isso daqui para o pior, tomara Deus que não precise, mas de qualquer forma a gente está aqui fazendo esse trabalho”, explica o prefeito.

Bocalom disse ainda que a equipe está aguerrida para salvar vidas e dar dignidade para as pessoas. “A Defesa Civil, através do coronel Falcão, tem feito de manhã, de tarde e de noite. Hoje tem mais de 100 homens juntamente com o pessoal dos Bombeiros, que estão trabalhando para resgatar famílias”, disse.

O prefeito ressaltou que o parque ainda não está pronto com os abrigos, mas definiu a adequação imediata e afirmou que as madeiras que estão sendo utilizadas para construção dos abrigos, são madeiras que foram guardadas do ano passado e estão sendo reutilizadas.

Em Rio Branco, famílias que tiveram suas casas atingidas pelas águas dos igarapés foram realocadas em cinco escolas, sendo elas a Escola Municipal Álvaro Rocha, no bairro Conquista, Escola Estadual Ilka Maria, no bairro Mocinha Magalhães, Escola Estadual Alcimar Leitão, Conjunto Universitário, Escola Anice Jatene, no bairro Geraldo Fleming, Escola João Paulo e Marina Vicente, na Baixada da Sobral e Escola Leoncio de Carvalho, na Vila Acre, que abriga algumas famílias indígenas do Bairro da Base, que segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, é de responsabilidade do Estado.

Já as famílias tiverem suas casas atingidas pelo Rio Acre serão abrigadas no Parque de Exposição. Segundo o coronel, o plano é concentrar todas as famílias no parque de exposições por conta da logística de alimentação e outras assistências.