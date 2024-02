VÍDEO: Rainhas Karol Bombom e Andressa Pinck brilham no lançamento do Carnaval; conheça as musas

Nesta manhã de sexta-feira (2), a Prefeitura de Rio Branco lançou a programação do Carnaval 2024. O prefeito Tião Bocalom entrou no ritmo da folia ao lado das rainhas de bateria, Karol Bombom e Andressa Pinck. No evento, Bocalom anunciou Wanderley Andrade e Rafa da Bahia, da Banda Tambor da Bahia, como as grandes atrações da folia acreana. Um dos momentos descontraídos do lançamento foi o prefeito sambando ao lado das musas dos blocos carnavalescos. Bocalom não se intimidou e caiu no samba.

Quem são as musas que brilharam no lançamento do evento?

Karol Bombom

Uma das musas do Carnaval de Rio Branco, Ana Karolinne dos Santos Albuquerque, de 23 anos, mais conhecida como Karol Bombom, conversou com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, e falou sobre a sua trajetória no Carnaval acreano, que teve superação após um acidente que quase tirou sua vida.

Rainha da bateria do bloco carnavalesco Sambasse, Rainha do Carnaval 2022 de Rio Branco, Miss Pop Cacheado 2019 e Miss Beleza Negra 2017, a instrutora de dança, Karol revelou que sua irmã mais velha, Robertinha, foi sua inspiração para entrar no bloco carnavalesco.

Andressa Pinck

Natural do município de Rio Branco, Andressa Araújo de Souza, mais conhecida pelo nome artístico de Andressa Pinck, de 27 anos, é a nova rainha de bateria do bloco carnavalesco Unidos do Fuxico.

A moradora do bairro El Dorado, na capital acreana, conversou com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, e falou sobre como entrou no universo carnavalesco acreano.

Bocalom também anunciou as premiações do desfile dos blocos e da realeza do Carnaval. Ao todo, serão investidos mais de R$ 30 mil em prêmios. O Rio Branco Folia 2024, carnaval da prefeitura de Rio Branco, acontece entre os dias 9 e 13 de fevereiro, na Praça da Revolução.

