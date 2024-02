Windows 11 Moment 5: confira as principais novidades da atualização

A Microsoft está perto de lançar uma nova atualização para o Windows 11, focada em melhorias para programas nativos do sistema e recursos menores. Intitulada “Moment 5”, a compilação é aguardada entre o final de fevereiro e o início de março.

Trazendo algumas das novidades já disponíveis para testadores, o update deve incluir, por exemplo, melhorias nos widgets. Com as mudanças, o usuário poderá desativar as notícias e obter uma caixa de diálogo mais descritiva, além de notar outras alterações.

O recurso “Layouts instantâneos” também terá mudanças, trazendo novas sugestões de disposição das janelas abertas. Já o app Configurações permitirá editar o nome do dispositivo exibido ao acionar o “Compartilhamento por proximidade”, que terá, ainda, mais opções de apps de terceiros e ativação automática do Bluetooth e do Wi-Fi.

Modificações referentes ao Copilot são outras novidades do Windows 11 Moment 5. O botão da IA ficará no canto inferior direito, mas é possível mudar a localização na personalização da barra de tarefas e haverá a possibilidade de redimensionar a janela do recurso.

Melhorias de acessibilidade e outras mudanças

A atualização Moment 5 do Windows 11 inclui atalhos personalizados para o acesso por voz, criando diferentes comandos para múltiplas ações simultâneas, suporte a novos idiomas e a vários monitores. No app Narrador, vozes mais naturais ficam disponíveis e é possível ouvi-las antes da escolha, além de haver aprimoramentos na geração da descrição de imagens.

Outros destaques incluem a reparação do sistema operacional por meio do Windows Update, em caso de erro, uma nova pasta no menu Iniciar reunindo os apps adicionados recentemente e aprimoramentos na transmissão de tela. Vale citar, ainda, as melhorias na integração do Microsoft 365.

O que é o Windows 11 Moment 5?

O update Moment 5 do Windows 11 é a próxima grande atualização do sistema operacional da Microsoft. Ainda não está claro quando ela será lançada, porém especula-se que a disponibilidade ocorrerá até o início de março para toda a base de usuários.