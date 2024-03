Acre é um dos estados com maior número de mulheres pilotando moto no Brasil; veja ranking

Um levantamento da Abraciclo apontou que o Acre é um dos estados brasileiros com a maior taxa de mulheres com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria A, a necessária para pilotar motos.

De acordo com os números, no estado, há 72.119 mulheres aptas a dirigir motocicletas, ou seja, representando 22,4% da população, figurando no top 5 dos estados brasileiros, proporcionalmente. O Acre fica atrás apenas de Rondônia (31,9%), Santa Catarina (27,6%), Mato Grosso (24,6%) e Mato Grosso do Sul (23,3%).

Ainda segundo o levantamento, o número de mulheres que andam sobre duas rodas cresceu 69,5% nos últimos dez anos. De lá pra cá, o número saltou de 5.586.855 mulheres habilitadas na categoria A, para 9.468.705 motociclistas.

A habilitação na categoria “A” permite ao cidadão dirigir veículos motorizados de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral (reboque). Ex: motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos;

E como tira a CNH na categoria A no Acre?

De acordo com o Detran do Acre, para a aquisição da primeira habilitação na categoria “A”, o candidato passará pelos seguintes procedimentos:

a) exame médico;

b) exame psicológico;

c) curso de formação de condutor (45h/a), na Auto-escola;

d) prova escrita, no DETRAN;

e) curso prático de direção (20h/a), na Auto-escola;

f) exame de Prática Veicular, no Centro de Avaliação do DETRAN.

4. Se o candidato for reprovado em um dos exames do DETRAN (prático ou teórico), após 15 dias poderá refazê-los mediante pagamento da taxa de reteste;

5. Será cobrada taxa de reteste ao candidato que faltar em um dos exames do DETRAN (prático ou teórico);

6. O processo de habilitação terá que ser concluído em 01 ano, prorrogado por mais 01 ano. Após esse período será cancelado;

7. O candidato aprovado receberá uma PPD – Permissão para Dirigir por 01 ano. Após esse prazo o mesmo deverá requerer a CNH – Carteira Nacional de Habilitação, desde que não tenha cometido infrações de natureza:

a) grave;

b) gravíssima; ou

c) média, por mais de uma vez.