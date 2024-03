Ana Maria Braga revela que não usa desodorante por não ter “cecê”

O tema do Mais Você nesta sexta-feira (29/3) foi um tanto inusitado: o mau cheiro que acontece nas axilas, o famoso cecê. O assunto surgiu de uma cena em que Isabelle, do BBB24, cheira essa região de Giovanna para dar “aquela checada” no cheiro da amiga. O que ninguém esperava era que Ana Maria Braga revelaria que ela não usa desodorante, por não sofrer com o tal do cecê no suvaco.

“Eu vim do interior e, na época que fui crescendo, a minha mãe não usava desodorante e meu pai também não. Meu pai é europeu, enfim… Eu nunca usei desodorante. Minha mãe passava água de rosas depois do banho. E eu cresci assim, nunca usei desodorante e nunca tive cheiro nenhum de nada! (…) Eu não tenho cheiro mesmo, nunca tive cecê”, contou a apresentadora.

Ela relata que investigou o motivo com um especialista na área de bioquímica, não por vontade de usar desodorante, apenas por curiosidade: “Por eu nunca ter usado nenhum produto químico na região, automaticamente todas as minhas células que comem a bactéria [que causam cecê] funcionam”, explica ela.

Apesar de não ser adepta, Ana Maria reforça que não é contra do uso do produto e diz, em tom de brincadeira, que o cosmético é necessário para algumas pessoas conseguirem ficar perto umas das outras.