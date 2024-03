Ataque com faca termina com 4 motos e 5 feridos nos Estados Unidos

Um ataque com faca terminou com quatro mortos e cinco pessoas feridas em Rockford, Illinois, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (27/3), segundo autoridades locais. Um homem de 22 anos foi preso.

O xerife do condado de Winnebago, Gary Caruana, disse que houve uma invasão a uma residência na cidade. Uma jovem tentou fugir, mas foi esfaqueada no rosto e nas mãos. “As palavras não conseguem expressar meus pensamentos neste momento”, destacou o xerife.

Os mortos ainda não foram identificados, mas trata-se de uma jovem de 15 anos, uma mulher de 63 e dois homens, um de 49 anos e outro de 22.

As causas das mortes ainda não foram divulgadas. De acordo com a política, nem todas as vítimas foram esfaqueadas. A motivação do crime está sendo investigada.

O governador de Illinois, JB Pritzker, anunciou que monitora a situação e ofereceu todo o apoio necessário ao prefeito de Rockford, Tom McNamara.

“Enquanto aguardamos mais informações, nossos pensamentos estão com as famílias e entes queridos das vítimas”, escreveu Pritzker na rede social X, antigo Twitter.

O prefeito afirmou que estava “totalmente abalado com este ato de violência e com o impacto que ele está causando agora na vida de várias famílias”.