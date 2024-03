Atingidos por desbarrancamento no Cidade Nova recebem acolhimento da Prefeitura

A enchente do rio Acre deste ano foi a segunda maior da história, chegando a marca de 17,89m, afetando assim por volta de 50 bairros na capital do estado. As águas já baixaram, entretanto, os problemas não acabaram.

As famílias atingidas sofrem agora com desbarrancamentos nas margens do rio, que destroem as construções localizadas nestes espaços. Devido a isso, a Defesa Civil, juntamente com diversas secretarias realizam uma verdadeira força tarefa, a fim de reduzir os danos dos “efeitos pós-cheia”.

“A partir do momento que nós vimos que tem um desmoronamento já de uma residência e de uma oficina que, inclusive, estava com veículos dentro que foram parar no rio, tratamos de isolar a área e fazer uma análise de toda a situação e constatamos que existe risco de desabamento de outras residências. Então nós vamos começar a evacuar as pessoas aqui pelo menos num raio de 100 ou 150 metros para proteger essas famílias”, disse o coordenador da Defesa Civil, Coronel Cláudio Falcão.

“A princípio, sem remover móveis, tirar somente as pessoas para depois fazer nova avaliação de todas as casas para ver as próximas providências que serão tomadas. O importante é preservar as vidas. Esse é o mais importante”, complementa o gestor.

Falcão ainda explica que situações como esta ocorrem por conta do solo arenoso, que fica mais instável ainda devido a vazante do rio. Além disso, o coordenador afirma que as famílias serão removidas e abrigadas, seja através de aluguel social ou em abrigos, mas que o intuito é preservar a integridade física dos moradores destes locais.

A assistência social de Rio Branco também tem realizado ações com as famílias atingidas pelos desbarrancamentos. Ivan Ferreira é diretor de Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), falou um pouco sobre a atuação junto aos afetados.

Paralela às ações da Defesa Civil, a Assistência Social do município iniciou o serviço de acolhimento das famílias atingidas pelo desbarrancamento. Ivan Ferreira, diretor de Assistência Social da SASDH, reafirmou todo o compromisso com as pessoas atingidas pelo desastre natural.

“Nós temos os benefícios sociais e assistenciais para resguardar as famílias que estão aqui. Vamos aguardar o posicionamento da Defesa Civil, mas enquanto isso já iniciamos os trabalhos de acolhimento com assistentes sociais e psicólogas e vamos fazer todos os encaminhamentos necessários, seja com aluguel social, auxílio moradia, cestas básicas, colchão”, explicou ele.