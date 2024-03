Ator de ‘Elite’, da Netflix, chega ao Acre e visita pontos turísticos; veja detalhes

O ator espanhol Miguel Bernardeau, conhecido por seu papel como Guzmán Nunier na série da Netflix, “Elite”, foi avistado nesta segunda-feira (25) aproveitando as águas cristalinas do rio Croa, situado no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A presença do artista foi percebida por poucos moradores da região.

Imagens que circulam em grupos de WhatsApp mostram o ator desfrutando das belezas naturais do rio Croa. A série “Elite”, que já conta com sete temporadas, tem conquistado audiências ao redor do mundo, transformando seus protagonistas em verdadeiras estrelas globais.

Um morador local, identificado como Felipe Barros, usou as redes sociais para compartilhar o momento único ao lado do artista. Em sua postagem, Barros escreveu a seguinte legenda: “Do nada, em Cruzeiro do Sul”, destacou.