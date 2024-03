Concurso Bacen: órgão fala em curso de formação online e mais convocados!

O concurso Bacen (Banco Central do Brasil) está em andamento e os aprovados no certame poderão contar com melhores condições de realização do curso de formação, além de perspectiva de convocação de mais nomes.

Sobre isso, o diretor de Administração do Bacen, Rodrigo Teixeira, As informações foram repassadas durante entrevista realizada pelo canal Banco Central do Brasil no YouTube, neste mês de fevereiro.

De acordo com o dirigente, o concurso Bacen estreará um novo formato do curso de formação. A carga horária da etapa será realizada 25% de forma presencial e 75% por videoconferência.

O novo formato beneficiará milhares de candidatos, já que as provas objetivas e discursivas serão aplicadas em todas as capitais do país. Vale lembrar que a lotação dos aprovados será somente em Brasília (DF).

“As pessoas vão poder fazer [o curso de formação] de onde elas estiverem. No meu concurso, por exemplo, eu tive que vir para Brasília, ficar quase um mês, e isso acaba gerando uma certa dificuldade logística. Dessa vez, a gente vai fazer de uma forma que a maior parte do curso seja realizada remotamente e isso, com certeza, permite que mais pessoas tenham acesso por fazerem uma parte pequena presencial em Brasília”, destacou o diretor.

Além disso, conforme afirmou a assessora do Departamento de Gestão de Pessoas, Educação, Saúde e Organização, Bárbara Lis, a expectativa do Banco Central é que mais aprovados sejam convocados, para além do quantitativo anunciado em edital.

“A gente tem autorização para 100 vagas. O concurso vai ter validade de 1 ano, prorrogável por mais 6 meses. Este é o período que a gente tem para convocar as 100 vagas e, depois que essas pessoas forem lotadas no órgão, a gente pode solicitar ao órgão central de gestão de pessoas do Poder Executivo a autorização para convocar mais pessoas. Com segurança, podemos dizer que faremos isso”, explicou a assessora.

Panorama do concurso Bacen

O edital do concurso Bacen foi publicado em janeiro de 2024, pela banca Cebraspe. Estão sendo ofertadas 100 vagas de nível superior para o cargo de Analista, além de oportunidades em cadastro reserva, distribuídas da seguinte forma:

Economia e Finanças: 50 + 100 CR; e

Tecnologia da Informação: 50 + 100 CR.

O período de inscrições já está encerrado e as provas estão previstas para serem aplicadas no dia 19 de maio de 2024, nos turnos matutino e vespertino, em todas as capitais brasileiras.

As provas objetivas serão compostas por 120 itens de Certo ou Errado. Confira quais serão as disciplinas cobradas e o respectivo número de questões:

Os aprovados serão lotados em Brasília (DF) e receberão salário inicial no valor de R$ 20.924,80.

Resumo do concurso Bacen