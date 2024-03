Concurso Nacional Unificado: quais são os cargos menos concorridos?

Você sabe quais são os cargos menos concorridos do Concurso Nacional Unificado? De acordo com o MGI, as carreiras com o menor índice de candidaturas foram as de Analista em Ciência e Tecnologia (Mapa) e Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais (INEP), com 192.295 e 196.006 inscritos, respectivamente.

A análise, divulgada em entrevista coletiva recentemente, considera os cargos que ocupam as últimas posições do ranking de carreiras com mais inscritos do certame. Veja a lista:

Técnico em Indigenismo (Funai): 323.250 inscritos Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (região Nordeste) (IBGE): 316.543 inscritos Auditor-Fiscal do Trabalho (MTE): 315.899 inscritos Analista Técnico-Administrativo (AGU): 297.114 inscritos Analista Técnico-Administrativo (MGI): 288.859 inscritos Analista Administrativo (Incra): 286.236 inscritos Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (Incra): 272.201 inscritos Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (região Sudeste) (IBGE): 268.669 inscritos Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (MGI): 246.241 inscritos Analista em Ciência e Tecnologia (MCTI): 243.138 inscritos Analista Administrativo (Previc): 230.545 inscritos Analista Técnico-Administrativo (MJSP): 227.750 inscritos Analista Técnico-Administrativo (MPO): 219.974 inscritos Analista Técnico-Administrativo (MDIC): 218.879 inscritos Analista Técnico de Politicas Sociais (MGI): 217.057 inscritos Analista Técnico-Administrativo (MINC): 215.360 inscritos Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (região Norte) (IBGE): 208.287 inscritos Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (região Centro-Oeste) (IBGE): 202.896 inscritos Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais (INEP): 196.006 inscritos Analista em Ciência e Tecnologia (Mapa): 192.295 inscritos.

É importante lembrar que o Concurso Nacional Unificado recebeu 2.144.435 inscritos. Veja a distribuição por bloco temático:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 121.838 inscritos

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 77.943 inscritos

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 102.922 inscritos

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 336.284 inscritos

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 300.766 inscritos

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 74.283 inscritos

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 429.370 inscritos

Bloco 8 – Nível Intermediário: 701.029 inscritos

Panorama do Concurso Nacional Unificado

O Concurso Nacional Unificado dispõe de 6.640 vagas de níveis médio e superior de formação para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal.

Veja, a seguir, as vagas e a quantidade de inscritos por blocos; veja:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas/121.838 inscritos;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas/77.943 inscritos;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas/102.922 inscritos;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas/336.284 inscritos;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas/300.766 inscritos;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas/74.283 inscritos;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas/429.370 inscritos;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas/701.029 inscritos.

O certame recebeu 2.144,435 inscrições, sendo que os estados com mais inscritos foram São Paulo e Rio de Janeiro. Confira o número de candidatos por estado:

São Paulo: 228.452 inscritos

Rio de Janeiro: 223.248 inscritos

Distrito Federal: 220.442 inscritos

Minas Gerais: 172.835 inscritos

Bahia: 162.701 inscritos

Pará: 118.876 inscritos

Pernambuco: 103.140 inscritos

Rio Grande do Sul: 80.348 inscritos

Maranhão: 77.653 inscritos

Paraná: 75.736 inscritos

Ceará: 72.455 inscritos

Goiás: 64.751 inscritos

Amazonas: 59.276 inscritos

Mato Grosso: 51.845 inscritos

Piauí: 50.857 inscritos

Paraíba: 43.847 inscritos

Rio Grande do Norte: 42.967 inscritos

Santa Catarina: 39.176 inscritos

Rondônia: 37.428 inscritos

Sergipe: 35.291 inscritos

Mato Grosso do Sul: 34.449 inscritos

Espírito Santo: 32.887 inscritos

Alagoas: 30.911 inscritos

Amapá: 25.109 inscritos

Tocantins: 24.117 inscritos

Roraima: 17.882 inscritos

Acre: 17.756 inscritos

Vale lembrar que as provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 5 de maio de 2024, nos turnos que seguem:

Turno matutino (2h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco; Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

(2h30 de prova) Turno Vespertino (3h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões); Nível médio: provas objetivas (40 questões).

(3h30 de prova)

