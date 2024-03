Conheça o rei da noite de Miami que organizou aniversário de Anitta

David Grutman, um dos nomes mais poderosos no cenário do entretenimento de Miami, e sua esposa, a brasileira Isabela Rangel Grutman, são grandes amigos da cantora Anitta. O influente casal, inclusive, preparou uma festa de aniversário para a artista brasileira no restaurante Gekkō, na cidade norte-americana, nessa quarta-feira (27/3).

Como Anitta trabalha com o empresário nos Estados Unidos, ela se aproximou muito do casal e o considera como uma “segunda família”. A cantora compartilhou uma foto com Isabela e David Grutman e escreveu que “ama os dois e as filhas com todo o coração”.

Declaração de Anitta à David e Isabela Grutman

O restaurante Gekkō, que foi palco da badalada celebração, é uma churrascaria japonesa capitaneada em parceria com o cantor Bad Bunny. Com belos pratos e coquetéis, o local atrai celebridades, como a família Beckham e Joe Jonas.

Quem é David Grutman e como ele se tornou o rei da noite de Miami

Com o intuito de atuar como bartender, David Grutman migrou da cidade natal na Flórida, Naples, para Miami. Apesar da dificuldade inicial, ele rapidamente se destacou no primeiro emprego em um restaurante chamado Biz Bistro, no Aventura Mall.

Durante o período em que passou pelo local, Grutman criou afinidade com o empreendimento e, com uma personalidade comunicativa e encantadora, logo arranjou muitos contatos. Foi no restaurante, inclusive, que ele conheceu Jeff Soffer, que posteriormente se tornou seu sócio.

Foi quando Jeff Soffer o chamou para tocar uma casa noturna que David Grutman começou a consolidar o “reinado” na noite de Miami. Juntos eles abriram renomadas casas de festas que viraram parada obrigatória de atletas e artistas que passavam pela cidade.

Para diferenciar suas casas de festa das outras dos Estados Unidos, David se inspirou no conceito das festas de Ibiza, com música eletrônica e dançarinas. O sucesso foi tão grande que ele foi eleito pela revista Rolling Stone a 11ª pessoa mais importante da música eletrônica.

Como a vida noturna se tornou pequena para o empresário, ele investiu em alguns restaurantes, como o Gekkō, que logo atraíram celebridades, como Kim Kardashian e Bella Hadid. Para dominar ainda mais o entretenimento de Miami, David Grutman se associou a Pharrell Williams e entrou no segmento de hotelaria com um hotel de luxo.

Sem parar, em 2023, o empresário anunciou o lançamento do DGN Studios, uma empreitada de produção multimídia com foco em entretenimento, empreendedorismo, música e esportes.

Com perspectiva de crescimento, em 2025, Grutman pretende expandir as redes de entretenimento e hospitalidade para outros lugares, inclusive com um resort nas Bahamas e com projetos para o Oriente Médio.

A vida pessoal do empresário bem sucedido também não deixa a desejar. Apaixonado por tênis, ele pratica o esporte todos os dias. Como a esposa é brasileira, o casal e as duas filhas, Kaia e Vida, costumam visitar o Brasil.

Ele e Isabela se casaram em 2016 e contaram com a presença da família Kardashian na celebração. Pela influência de David Grutman, em 2019, eles foram padrinhos do casamento de Justin e Hailey Bieber.