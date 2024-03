Criança de quatro anos morre atropelada no interior do Acre por ônibus escolar

Uma criança de quatro anos de idade foi vítima fatal de um atropelamento envolvendo um ônibus da Secretaria de Estado de Educação, no município de Rodrigues Alves, interior do Acre (AC). O pequeno José Lian Silva dos Santos, acabou soltando-se da mão da mãe, no momento em que foi atropelado. O caso aconteceu no bairro São Francisco.

Ainda de acordo com informações, o condutor do ônibus, que não teve a identidade revelada pela Polícia, prestou socorro à vítima e se apresentou na Delegacia de Rodrigues Alves. Ele relatou ao delegado plantonista que um caminhão da Prefeitura estava estacionado em local indevido, o que lhe tirou a visão. As informações são do site Juruá 24 horas.

A criança ainda chegou a ser socorrida e levada ao Hospital, mas não resistiu aos ferimentos.