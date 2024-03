Dinheiro em rotatória: empresário diz que não vai pagar prejuízos e MPAC pode entrar no caso

Na tarde do último domingo (10), o dentista Junior Nascimento escondeu R$ 2 mil em dinheiro em uma rotatória de Rio Branco. A notícia que o dinheiro estava escondido na rotatória próxima a loja Havan movimentou as redes sociais e levou diversas pessoas ao local em busca do valor.

Nesta segunda-feira (11), o dentista conversou com o ac24horas e afirmou que não incentivou as pessoas a danificarem o patrimônio público da cidade. “Eu não orientei ninguém a escavar a grama. O que fizeram foi um exagero e a intenção foi benéfica. Eu coloquei em uma caixa de alvenaria perto de um coqueiro e eu não levei para esconder. Quem fez danificação ao patrimônio público, foi eivado de ganância e sem minha orientação e sem meu consentimento”, disse em entrevista.

Júnior Nascimento declarou ainda que já foi procurado pela Prefeitura de Rio Branco, mas que não pagará os danos. “Eu vou me reunir com o secretário da prefeitura. Eles vão marcar uma reunião para gente prestar esclarecimentos, mas não vou pagar, não causei dano a nenhum patrimônio público para que eu possa assumir. Quem fez danificação ao patrimônio público, foi eivado de ganância e sem minha orientação e sem meu consentimento”, completou.

O Ministério Público do Acre (MPAC) informou que aguarda a perícia da prefeitura para decidir se irá representar contra o dentista. “O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente, aguarda a perícia na rotatória localizada na estrada do Calafate, feita pela Secretaria de Meio Ambiente de Rio Branco. Se houver elementos, o promotor responsável, Alekine Lopes, deve formalizar uma denúncia criminal e ajuizar uma ação civil pública pedindo a indenização pelo dano causado”, disse em nota.