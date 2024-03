Empresário esconde R$ 2 mil em rotatória de Rio Branco e dezenas de pessoas procuram por dinheiro

Uma cena inusitada tomou conta da rotatória do Calafate na tarde deste domingo (10), em Rio Branco (AC). Um empresário, chamado Júnior Nascimento, usou as redes sociais para afirmar que decidiu esconder a quantia de R$ 2 mil em um local público.

O vídeo que conta com dezenas de visualizações desencadeou uma verdadeira caça ao tesouro que atraiu dezenas de pessoas em busca do dinheiro. O evento, que rapidamente se espalhou nas redes, provocou uma movimentação incomum na rotatória, com uma multidão se reunindo para participar da busca.

Veja o vídeo abaixo: