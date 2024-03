Bocalom diz que dentista que enterrou dinheiro em rotatória terá que pagar prejuízos: ‘Colocou vidas em risco’

O prefeito Tião Bocalom se manifestou na manhã desta segunda-feira (11) sob a responsabilidade do dentista que supostamente teria enterrado R$ 2 mil em uma rotatória na capital acreana, no último domingo (10).

Acontece que em razão da ação, centenas de pessoas foram até o local em busca de encontrar a quantia escondida, causando diversos danos ao canteiro público.

Bocalom afirmou que a prefeitura irá adotar as medidas necessárias para ressarcimento do prejuízo causado.

“Custa tão caro para a gente deixar aquilo bonito e, de repente, uma pessoa com uma única ação, não sei se é para se aparecer, faz isso para destruir o que está feito. Mas a Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, vai adotar todas as providências e ele vai ter que ressarcir o erário público em função do que ele estragou”, disse o prefeito.

O líder do Executivo Municipal ressaltou, ainda, que a atitude colocou em risco a vida de pessoas.

“O pior de tudo é que ele colocou em risco a vida de pessoas, pois teve pessoa que arrancou cano, fios, sujeitos a morrerem eletrocutados. Um cidadão desse não pensou na hora de fazer essa ação. Ficamos triste e pedimos que a população não faça isso”, pontou.