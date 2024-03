Fã alfineta Jojo Todynho sobre segredo de Anitta e reacende treta

Nesta segunda-feira (18/3), fãs de Anitta reacenderam a tetra com Jojo Todynho depois da cantora fazer uma publicação enigmática no X, antigo Twitter. A poderosa falava sobre algo que não poderia contar e, logo, uma seguidora mandou um shade com o nome da ex-Fazenda.

“Olha, vocês fãs conseguem CADA COISA. Vou te falar, viu. Babado. Infelizmente, essa não vou poder contar… mas saibam que vocês são babado!”, escreveu sem dar detalhes ou insinuar sobre do que estava falando.

Zuando a situação, uma pessoa comentou: “Conta pra Jojo Todynho, mãe. Precisamos dessa info”. Para quem não sabe, Anitta se afastou de Jojo depois de um “teste” de amizade. Ela teria contado uma fofoca específica para funkeira, que teria vazado o assunto para a imprensa.

A história começou quando Anitta ligou para ela dizendo que estava grávida, após voltar de uma viagem. Pouco tempo depois, um jornalista entrou em contato com a Girl From Rio perguntando sobre a gestação, que foi inventada, justamente, para pegar a ex-amiga com a boca na botija. Na mesma ocasião, a artista teria inventado episódios para outros pessoas, com o objetivo de descobrir quem era o traíra do grupo.

No próximo dia 21, Anitta faz o lançamento do seu novo single, Double Team, que traz um feat com Bad Gyal e Brray. A música fará parte do álbum Funk Generation, que ainda não tem data para ser divulgado.