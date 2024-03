Governo Federal envia R$ 1,8 milhões para execução do PAA Acre, diz CONAB

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado em 2003 e retomado com o governo Lula, recebeu R$ 1,8 milhões para sua execução no Acre, através da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). O programa, que já está em execução, garante a renda e a comercialização dos alimentos oriundos da agricultura familiar, através de cooperativas e associações.

A notícia foi dada durante a apresentação do relatório prévio das enchentes pela Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), com a presença do diretor de Financiamento, Proteção e Apoio à Inclusão Produtiva Familiar da Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia do MDA, José Henrique, que representou o ministro Paulo Teixeira.

O CONAB, pelo programa, compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencia, segundo a superintendente da CONAB no Acre, Alessandra Ferraz.

“No total, nós vamos executar R$ 14 milhões no PAA e dos 17 municípios atingidos, nós estaremos em 10 cidades. Nós queremos aproveitar a oportunidade e agradecer o apoio do presidente Lula, do Governo Federal, é muito importante a presença do representante. Nós recebemos essa notícia e o dinheiro já está na conta das cooperativas”, diz.

Segundo Alessandra, já foram enviados R$ 10 milhões e há a previsão de que ainda neste mês seja enviado os R$ 4 milhões restantes para dar continuidade na execução do PAA.