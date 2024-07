Vídeo: Michelle Loreto revela que tem doença autoimune

Nessa quarta-feira (24/7), Michelle Loreto usou as redes sociais para revelar que tem uma doença autoimune. A apresentadora do Bem-Estar, da TV Globo, aproveitou para alertar aos fãs e seguidores com relação ao diagnóstico precoce. “Procure um dermatologista”, sugeriu num vídeo publicado no Instagram.

“Sou paciente de dermatite atópica (DA). Fui diagnosticada bem pequena, aos 3 anos de idade. Assim como acontece com 80% das pessoas que têm dermatite atópica, meus pais demoraram para ter o diagnóstico certo”, disse sobre o problema de pele.

Michelle contou que, quando estava grávida, a dermatite apareceu em novas áreas do corpo: “Eu voltei a manifestar a doença na adolescência, depois aos 25 anos, e ali aprendi a controlar bem, com cuidados”.

A jornalista ainda deu mais detalhes da doença. “Com isso tudo, sabe o quê que eu aprendi? Durante todos esses anos convivendo com a dermatite atópica? Que ela pode se manifestar de diferentes maneiras durante a vida, que é possível tratar e também controlar as crises”, destacou.

Michelle Loreto finalizou ressaltando a importância de buscar especialistas, caso o corpo dê algum sinal diferente. “Então, não espere muito. Se você tem dermatite atópica, procure um dermatologista”, concluiu.

A dermatite atópica é crônica e hereditária. Causa inflamação da pele, levando ao aparecimento de lesões e coceira. Não é contagiosa e sua causa exata é desconhecida. Embora o problema permaneça durante toda a vida, os sintomas podem desaparecer à medida em que a pessoa envelhece.

A característica principal desse tipo de problema é a pele seca com coceira constante, áreas secas em placas salientes ou com descamação, principalmente nas dobras da pele. Geralmente, aparece no rosto, nos cotovelos ou nos joelhos e, possivelmente, em outras regiões do corpo.

Assista ao desabafo de Michelle Loreto: