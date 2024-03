Herói nacional: a saga do vira-lata caramelo que cuidou de bebê fujão

“Caramelo, o herói do Brasil”. É assim que as redes sociais têm se referido ao cachorro que roubou o protagonismo no sumiço de um bebê, em Belém (PA). O cãozinho acompanhou e “cuidou” de um menino de 1 ano e 8 meses, que “fugiu” de casa. A postura do vira-lata gerou comoção e elogios.

Por volta de 3h da quarta-feira (27/3), a criança foi encontrada andando em uma rua movimentada de Belém na companhia de um cachorro caramelo. A cena chamava a atenção por todo o contexto. O menino foi encontrado sem roupas, na Avenida Duque de Caxias, bairro Marco por uma equipe da Guarda Municipal (GMB).

“Me aproximei e vi que a criança estava indo para o meio da rua e o cachorro fazendo a proteção, não deixava o garoto ir no meio da rua. Puxava a criança pro meio fio. O cachorro que protegeu a criança”, disse, ao G1, Raimundo Carlos Castro, inspetor da Guarda Municipal que participou da ação de resgate.

Em um vídeo gravado pela força de segurança mostra o momento em que os guardas tentam se aproximar da criança e o cachorro parece proteger o menino.

Segundo o G1, a GMB passou a procurar por aberturas em portas ou portões em casas da região, por onde a criança poderia ter saído. O giroflex da viatura foi acionado e barulho acordou os moradores, dentre eles, os pais da criança.

Os pais relataram em depoimento que chegaram em casa cansados, tomaram banho e dormiram. Não perceberam o momento em que a criança acordou e saiu sorrateiramente de casa. O caramelo não contou conversa: seguiu o pequeno.

“O melhor amigo do homem”, reagiu um dos internautas, na notícia do caramelo-herói. “Ele merece uma estátua, é um herói nacional”, emendou outro. “O cachorro foi um anjo que o protegeu”, escreveu uma jovem, emocionada com a situação.

O bebê e o cachorro foram entregues à família.