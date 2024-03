Homem fica gravemente ferido após cair do forro da própria casa no Segundo Distrito

Um homem identificado como Charles Rodrigues Andrade, de 45 anos, ficou gravemente ferido na tarde deste domingo (17) após cair do forro de sua residência enquanto realizava um conserto na parte elétrica do quarto, na Travessa São Sebastião, localizada no bairro Belo Jardim 2, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

De acordo com relatos obtidos no local, a esposa da vítima, Arleniuce, explicou à equipe de reportagem do ContilNet que seu marido, que trabalha como motorista, subiu no forro para realizar o conserto, mas acabou pisando em uma parte de PVC, ocasionando sua queda abrupta. “Foi tudo muito rápido, quando escutei o barulho, Charles já estava no chão e sangrando bastante”, lamentou Arleniuce.

Desesperada ao ver o marido ferido, ela acionou simultaneamente o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de resgate do segundo batalhão do Corpo de Bombeiros prontamente se dirigiu ao local e prestou os primeiros socorros. Militares que atenderam à ocorrência relataram que Charles foi encontrado no chão do quarto com afundamento de crânio, um Ferimento Corte Contuso (FCC) grave na cabeça e uma fratura no punho direito.

Os bombeiros realizaram os primeiros curativos no local, enquanto a ambulância de suporte avançado 01 do Samu também foi acionada. Assim que a equipe médica chegou, foram realizados todos os procedimentos de estabilização necessários. Charles foi então encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco com um quadro clínico estável, mas com um ferimento grave na cabeça e o punho direito fraturado. Ele foi entregue lúcido e orientado no setor de trauma da unidade de saúde, onde deverá passar por novas avaliações pela equipe médica plantonista.