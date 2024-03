Homem liga para o Samu horas após ser baleado durante tiroteio na madrugada em Rio Branco

O fato teria ocorrido na madrugada desta terça-feira (05), na rua da Paz, no bairro Belo Jardim 2, Segundo Distrito de Rio Branco (AC). Segundo informações obtidas com exclusividade pela equipe de reportagem do ContilNet, membros de uma facçao criminosa procuravam um homem identificado por Daniel.

Segundo relatos, Daniel estaria rasgado a camisa de uma facçao criminosa e entrando em outra, motivo esse que levou vários faccionados a procurá-lo pelas ruas do bairro Belo Jardim 2 na madrugada desta terça-feira (05).

Um grupo de amigos participava de uma bebedeira na Rua da Paz, quando dois criminosos andando passaram e efetuaram diversos disparos. Todos que estavam no momento correram, porém, Clebeson Oliveira Portela, de 35 anos, foi atingido e correu em direção a sua residência localizada no Beco Vasco da Gama.

Ferido, e com medo de morrer, o peão de fazenda só procurou atendimento médico por volta das 10h da manhã desta terça-feira (5), ligando para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Imediatamente uma ambulância de suporte básico foi enviada para atender a ocorrência, logo em seguida a ambulância de suporte avançado chegou para dar apoio.

Clebeson foi atendido pelos socorristas e encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O homem apresentava um ferimento por arma de fogo próximo a Clavícula, contudo, não apresentava risco de vida. Clebeson foi entregue para a equipe médica plantonista do trauma onde passará por novos exames.

Populares relataram que a madrugada foi angustiante, um tiroteio teria ocorrido e durado por mais de 30 minutos. A Polícia Militar foi informada sobre os fatos e militares do segundo batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas, porém, nenhum suspeito foi localizado.

Ás circunstâncias dessa tentativa de homicídio será investigado pela Polícia Civil por meio da DHPP.