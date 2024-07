Durante pescaria em família, peixe gigante de 23kg é fisgado no Acre; VEJA FOTOS

Mais uma pescaria exitosa foi realizada neste final de semana nas águas do rio Caeté, em Sena Madureira. Dessa vez, foi fisgado um caparari de 23 quilos.

A foto do peixe grande foi compartilhada nas redes sociais por Cleitiele Araújo, que reside na zona urbana e estava com a família a passeio no rio Caeté. “Pescaria deu boa hoje”, disse ela na publicação.

“Nosso rio Caeté é fartura pura”, observou o morador Fábio Moraes.

Além do capararí, outras espécies estão sendo encontradas no rio Caeté como, por exemplo, o mandi. “Apesar da seca que afeta a nossa região, o Caeté tem nos proporcionado esses momentos de fartura. Graças a Deus por isso”, destacou o morador José Lima.

Aos finais de semana é comum encontrar um grande número de moradores no referido rio.