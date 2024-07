Após discussão, jovem é agredido pela própria esposa com uma garrafada na cabeça

Um adolescente de 17 anos foi agredido pela própria esposa após uma discussão na noite deste sábado (20), na Rua Rui Barbosa, no bairro Dom Giocondo, conhecido popularmente como Papouco, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o adolescente estava bebendo com amigos e a esposa dele dentro de uma residência, quando o casal se envolveu em uma discussão.

Com os ânimos exaltados, a mulher, ainda não identificada, de posse de uma garrafa, desferiu um golpe na cabeça do adolescente, que acabou desmaiando. Após a ação, a autora do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, a consciência do adolescente retomou e ele não quis ser encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Nem a Polícia Militar, nem a Polícia Civil foram acionadas.