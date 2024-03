Jovem faz aborto e mãe encontra feto dentro guarda-roupa

Uma situação chocante foi registrada em Cuiabá neste domingo (24), quando uma jovem de 18 anos deu entrada no Hospital Santa Helena após sofrer um aborto, porém sem o feto. Segundo informações divulgadas pelo ‘Programa do Pop’, da TV Cidade Verde, exibido nesta segunda-feira (25), a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para investigar o caso.

Os investigadores, ao conversarem com a jovem, suspeitaram de contradições em seu depoimento. A mulher alegou inicialmente não saber o paradeiro do feto, sugerindo que poderia ter caído no vaso sanitário e sido descartado. No entanto, horas depois, a mãe da jovem encontrou o feto escondido dentro do guarda-roupa da filha.

Diante desse cenário perturbador, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) foi acionada e o feto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela DHPP, enquanto se busca entender os motivos por trás desse ocorrido trágico.