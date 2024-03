Papa Francisco lava os pés de 12 detentas de prisão feminina em Roma

O papa Francisco lavou os pés de 12 detentas de uma penitenciária feminina de Roma, na Itália, durante as celebrações da Quinta-Feira Santa (28/3), uma ação que antecede a Páscoa. A cerimônia é tradicional católica e retoma o gesto de Jesus Cristo ao lavar os pés dos discípulos na Ceia do Senhor.

“É um gesto que chama a atenção para a vocação do serviço. Peçamos ao Senhor que nos faça crescer na vocação do serviço”, disse o papa.

As detentas que participaram da cerimônia têm entre 40 e 50 anos e são de países como Bulgária, Nigéria, Ucrânia, Rússia, Peru, Venezuela, Bósnia-Herzegovina e Itália.

Ao longo da homilia, o pontífice falou sobre a importância do perdão. “Mas Jesus perdoa tudo. Jesus perdoa sempre. Só pede que nós peçamos o perdão. Certa vez, ouvi uma velhinha, sábia, uma velhinha avó, do povo… Ela disse assim: ‘Jesus jamais se cansa de perdoar: somos nós que nos cansamos de pedir perdão’”, afirmou.

Antes de se tornar papa, Francisco visitava detentos em Buenos Aires, capital da Argentina. Desde da eleição do pontífice, em 2013, o papa esteve em presídios e centros de acolhida de refugiados.

Saúde do papa

Ao longo do último ano, a saúde do pontífice esteve no centro das preocupações. Francisco, 87 anos, recentemente enfrentou gripe e bronquite e precisou cancelar reuniões e eventos oficiais.