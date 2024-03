Quem são as mulheres mais influentes do Acre? Veja as 20 escolhidas na coluna Douglas Richer

A presença feminina tem ganhado destaque em diversas áreas e setores da sociedade. Como consequência do excelente trabalho desempenhado, diversas mulheres se destacam como as mais influentes do Acre.

Com conhecimento e visão estratégica, elas são grandes exemplos a serem seguidos. Por isso, conhecer a história dessas mulheres pode servir como inspiração para se desenvolver e se destacar no seu setor de atuação.

No dia que é celebrado a luta e a conquista das mulheres, conheça algumas das tantas que fazem história no Acre e no país, e hoje servem de exemplo para muitas outras. Ficou interessado em conhecê-las? Continue a leitura e confira quem são as mulheres mais influentes do Acre, eleitas tradicionalmente pela coluna Douglas Richer:

Mailza Assis

Mailza Assis é a atual vice-governadora do Acre, desempenhando um papel crucial no cenário político do estado. Sua trajetória é marcada por dedicação e comprometimento com o desenvolvimento da região. Com experiência e habilidade, ela contribui para promover iniciativas que impactam positivamente a vida dos cidadãos acreanos. Sua atuação reflete um compromisso firme com a melhoria da qualidade de vida e o avanço socioeconômico do Acre.

Regina Ferrari

A desembargadora Regina Ferrari, atual presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), lidera com distinção e sabedoria no sistema judiciário do estado. Com uma carreira jurídica notável, sua gestão busca fortalecer a justiça, promover a eficiência do sistema judicial e assegurar a equidade nas decisões. Sua liderança é caracterizada pela busca incessante pela excelência e pela defesa dos princípios fundamentais da justiça, contribuindo assim para a consolidação do Estado de Direito no Acre.

Simone Santiago

Simone Santiago é uma figura fundamental na Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), contribuindo desde 2002 com dedicação e expertise. Sua trajetória ascendente na instituição destaca-se pela nomeação como subdefensora pública geral em 2017, demonstrando sua competência e compromisso.

Em 2021, sua excelência profissional foi reconhecida ao ser eleita defensora-geral por dois anos, após uma recondução no cargo. Essa expressiva conquista confirma a confiança depositada em sua liderança e habilidades jurídicas. Sob sua direção, a Defensoria Pública continuará a desempenhar um papel crucial na promoção da justiça e na defesa dos direitos dos cidadãos do Acre até 2025.

Socorro Neri

Socorro Neri, uma figura marcante na política acreana, conquistou seu lugar na história como a Deputada Federal mais votada do Acre. Além desse feito, ela foi a pioneira como prefeita de Rio Branco, trazendo sua experiência como professora e doutora em Educação para o cenário político. Seu comprometimento com a educação reflete-se não apenas em sua formação acadêmica, mas também em sua atuação como líder do Partido Progressista no diretório municipal. Socorro Neri destaca-se não apenas pelos cargos que ocupou, mas pela dedicação à sua comunidade e pela promoção de uma política comprometida com a educação e o progresso.

Siglia Abrahão

Siglia Abrahão, uma empreendedora multifacetada, destaca-se por sua atuação dinâmica em diversos setores. Além de ser uma palestrante inspiradora, ela desempenha um papel fundamental na ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, demonstrando seu comprometimento com o desenvolvimento econômico da região.

Como presidente da Malhararia Ponto Sem Nó, sua visão estratégica impulsiona o sucesso do empreendimento. Além disso, assume a posição de vice-presidente de estratégia de negócios, revelando sua influência na tomada de decisões cruciais.

Siglia Abrahão não apenas brilha no mundo dos negócios, mas também possui uma sólida formação acadêmica, com bacharelado em Direito e experiência em administração e negócios. Sua trajetória exemplar é uma fonte de inspiração para aqueles que buscam a excelência em empreendedorismo e liderança.

Antonia Sales

Antonia Rojas Sales, oriunda da cidade de Pucallpa no Estado de Ucayali, Peru, destaca-se como uma política brasileira de relevância, filiada ao MDB. Em 2022, obteve uma significativa vitória ao ser eleita deputada estadual pelo Acre, consolidando sua presença no cenário político local.

Com uma notável carreira política, Antonia Rojas Sales já foi eleita deputada estadual por cinco mandatos, demonstrando a confiança contínua depositada pelos eleitores em sua liderança e representação. Sua trajetória reflete um compromisso duradouro com o desenvolvimento e representação efetiva dos interesses da população acreana.

Mardhia El-Shawa Pereira

Mardhia Yusif Awni El-Shawa Pereira, uma delegada de Polícia Civil aposentada, brilha atualmente como Secretária de Estado da Mulher no governo do Acre. Sua trajetória exemplar na aplicação da lei agora se traduz em um compromisso destacado com a promoção dos direitos e bem-estar das mulheres.

Na Secretaria de Estado da Mulher, Mardhia utiliza sua experiência e determinação para liderar iniciativas que visam fortalecer a posição das mulheres na sociedade acreana. Sua contribuição é vital para a construção de um ambiente mais inclusivo e igualitário, refletindo seu contínuo comprometimento com o serviço público.

Sheila Andrade

Na gestão de Tião Bocalom, a secretária de Saúde, Sheila Andrade, se destaca como uma figura de notável importância. Seu comprometimento e expertise na área da saúde têm sido fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas voltadas ao bem-estar da população.

Sheila Andrade demonstra liderança proativa, desempenhando um papel essencial na gestão eficaz da saúde no governo. Sua dedicação reflete um compromisso genuíno com a melhoria dos serviços e condições de saúde, consolidando seu nome como uma peça-chave na administração de Tião Bocalom.

Fernanda Hassem

Fernanda Hassem, prefeita do município de Brasiléia, conquistou a reeleição, consolidando sua posição como líder local. Sua gestão eficaz e comprometimento com o desenvolvimento da cidade foram reconhecidos pela comunidade, resultando em mais um mandato.

Como prefeita, Fernanda Hassem tem se destacado pela implementação de políticas que visam o progresso e o bem-estar dos cidadãos. Sua reeleição é um reflexo da confiança depositada pelos eleitores em sua capacidade de liderança e na visão positiva que ela traz para o futuro de Brasiléia.

Marfisa Galvão

Marfisa Galvão, atual vice-prefeita de Rio Branco, é uma figura multifacetada que traz consigo uma experiência marcante. Além de desempenhar o papel crucial na administração municipal, ela também se destacou como ex-deputada Federal em 2018. Com uma formação sólida como professora de Educação Física, sua trajetória reflete um comprometimento tanto com a educação quanto com o serviço público. Sua presença na política evidencia uma busca contínua por contribuir para o desenvolvimento da cidade.

Eva Evangelista

A desembargadora Eva Evangelista emerge como um ícone de pioneirismo no universo jurídico, ostentando o título de primeira mulher juíza do Estado. Desde os anos 70, sua atuação resiliente se desdobrou em diversas conquistas notáveis. Além de quebrar barreiras como a primeira mulher presidente do TJAC, ela também foi a primeira a presidir o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), assumiu o cargo de primeira corregedora-geral da Justiça e desbravou novos caminhos como a primeira Diretora da Escola Superior da Magistratura. A trajetória da desembargadora Eva Evangelista é mais do que uma narrativa jurídica; é um testemunho histórico da força e persistência feminina em um Tribunal de vanguarda.

Jarinne Nasserala

Jarinne Camilo Landim Nasserala, uma profissional destacada no campo médico, conquistou o título de Mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará. Sua jornada acadêmica é respaldada por especializações em Clínica Médica pela UFAC e Nefrologia pela UFC e SBN, evidenciando um comprometimento sólido com a expertise médica. Além de sua atuação como médica, ela compartilhou seu conhecimento como professora nos cursos de medicina da Universidade Federal do Acre e Uninorte, contribuindo para a formação das próximas gerações de profissionais de saúde. A trajetória de Jarinne Camilo Landim Nasserala é marcada pela dedicação à medicina e ao ensino, destacando-se como referência em sua área de atuação.

Gina Menezes

Gina Menezes, renomada jornalista, desempenha um papel fundamental como proprietária do site Folha do Acre. Sua expertise no campo jornalístico se reflete no compromisso de fornecer informações precisas e relevantes à comunidade. Através da plataforma online, Gina Menezes contribui para a disseminação de notícias, consolidando-se como uma figura influente no cenário da mídia no Acre. Seu trabalho na Folha do Acre destaca-se pela busca constante pela verdade e pela promoção da transparência no jornalismo local.

Jéssica Ingrede

Jéssica Ingrede, além de uma talentosa influenciadora digital, trilha seu caminho como empresária de sucesso à frente da marca Sousolbeauty. Com uma impressionante base de 341 mil seguidores no Instagram, ela não apenas cativa, mas inspira sua audiência. Sua presença online vai além do estético, transmitindo autenticidade e compartilhando dicas valiosas. Como empreendedora, Jéssica conquistou não apenas seguidores, mas admiradores de sua visão única no universo da beleza. A marca Sousolbeauty, sob sua liderança, reflete o empenho e a paixão que a tornam uma figura notável tanto na influência digital quanto nos negócios.

Michelle Melo

Michelle Melo, figura destacada na política de Rio Branco, assume o papel crucial de deputada estadual, consolidando sua dedicação ao serviço público. Sua ascensão política teve início como a vereadora mais bem votada em 2020, refletindo a confiança da comunidade em sua capacidade de representação. Além de sua atuação política, Michelle é uma médica de família e samuzeira, evidenciando sua conexão direta com a saúde pública e o atendimento de emergência. Seu compromisso com o bem-estar da população é notório, marcando-a como uma líder multifacetada, unindo experiência na saúde com o serviço legislativo em prol do desenvolvimento da comunidade.

Denise Borges

Denise Borges, natural de Uberaba e residente em Rio Branco desde 1984, construiu uma trajetória notável como empresária e profissional da Psicologia. Graduada pela UNIUB, ela canalizou sua paixão pela alimentação fora do lar, festas e eventos ao longo de impressionantes 39 anos de carreira. À frente do Restaurante Pão de Queijo e da casa de shows e eventos Maison Borges, Denise não apenas prosperou nos negócios, mas também transformou sua empresa em uma fonte de oportunidades.

Além de seu sucesso no setor, Denise Borges, com uma abordagem familiar, transformou o Pão de Queijo e a Maison Borges em mais do que meros empreendimentos comerciais. Eles servem como uma escola, proporcionando qualificação e empregabilidade a pessoas de baixa renda, contribuindo assim para a inclusão social e a formação profissional. A visão empreendedora de Denise não se limita apenas aos negócios, mas abraça uma dimensão social, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento da comunidade e a promoção de oportunidades para todos.

Íris Tavares

Íris Tavares se destaca como uma empresária e mastercoach em Rio Branco, consolidando sua presença no universo dos negócios e desenvolvimento pessoal. Sua atuação abrange tanto a esfera empreendedora quanto a condução de processos de coaching, evidenciando uma abordagem integral para o crescimento profissional e pessoal. Como uma figura influente em Rio Branco, Íris Tavares combina habilidades empresariais com a capacidade de inspirar e guiar outros em busca de seu potencial máximo. Seu legado no mundo dos negócios e no coaching é testemunho de sua dedicação à excelência e ao empoderamento.

Marina Silva

Marina Silva, figura proeminente na política brasileira, desempenhou papéis cruciais ao longo de sua carreira multifacetada. Originária do Acre, atuou como senadora e ministra do Meio Ambiente, evidenciando sua dedicação à sustentabilidade e à preservação ambiental. Sua contribuição para a conscientização sobre a mudança climática foi notável, refletindo-se também em sua atuação como deputada federal eleita por São Paulo pela Rede Sustentabilidade. Além disso, sua experiência como professora adiciona uma dimensão educativa à sua influência, consolidando Marina Silva como uma voz impactante no cenário político e ambiental do Brasil.

Iolanda Fleming

Iolanda Ferreira Lima, também reconhecida como Iolanda Fleming, é uma figura notável na política brasileira e uma dedicada professora. Filiada ao União Brasil, desempenhou papéis cruciais no governo do Acre, ocupando a posição de 4ª vice-governadora de 1983 a 1986. Em um feito histórico, tornou-se a 9.ª governadora em 1986, marcando sua trajetória como a primeira mulher a liderar efetivamente um estado brasileiro, contribuindo significativamente para a representação feminina na esfera política.

Gleici Damasceno

Gleici Damasceno, vencedora do Big Brother Brasil 2018, transcendeu os limites do reality show para se tornar uma figura de destaque na cena artística e digital brasileira. Além de atriz, sua presença como influenciadora digital, com uma base de seguidores expressiva de 5,7 milhões no Instagram, evidencia sua influência e alcance nas redes sociais. Sua jornada desde o BBB a levou a participar de projetos na televisão e no universo do entretenimento, consolidando-se como uma personalidade versátil e admirada pelo público.