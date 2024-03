Restos mortais são encontrados em área de mata no interior do Acre

Um achado macabro chocou moradores na tarde desta terça-feira (26) do município de Brasileia, no interior do Acre. Populares que circulavam pela região próxima ao sistema de distribuição de água do município, no ramal do Nazaré, bairro Alberto Castro, se depararam com uma cena perturbadora: uma perna e um pé humanos abandonados em meio à vegetação.

A descoberta repentina mobilizou imediatamente as autoridades locais. A Polícia Civil foi acionada e investigadores se dirigiram ao local para verificar a veracidade das informações. Após constatar a presença dos restos mortais, a área foi isolada para a realização dos procedimentos periciais necessários.

Após completar os trabalhos periciais, os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município, onde serão submetidos a exames e análises para identificação e determinação das circunstâncias da morte.