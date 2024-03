Rio Acre sobe 9 cm nas últimas horas e se aproxima dos 18 metros em Rio Branco; veja medição

Após o nível do Rio Acre apresentar estabilidade e após três horas voltar a subir dois centímetros, na manhã deste domingo (3), o nível do manancial aumentou 9 centímetros, medindo 17,63 metros, segundo a medição das 6h, feita pela Defesa Civil. No último sábado (2), às 18h, o rio atingiu a marca de 17,54 metros.

A Defesa Civil segue monitorando a situação em toda a capital acreana. São mais de 2,4 mil pessoas desabrigadas, distribuídas pelos abrigos construídos em escolas e no Parque de Exposições.

Na enchente deste ano, dezenas de bairros foram atingidos, entre eles, Ayrton Senna, Palheiral, 6 de Agosto, Cadeia Velha, Cidade Nova e Taquari. As famílias desabrigadas estão sendo acomodadas no Parque de Exposições, onde estão recebendo todo o suporte da prefeitura de Rio Branco.