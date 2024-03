Rodriguinho revela mensagem a Yasmin e desculpas à irmã de Davi

Rodriguinho teve uma passagem para lá de polêmica no BBB 24 e foi eliminado em um Paredão com Lucas Henrique e Fernanda. O pagodeiro revelou, em entrevista ao Extra, que tentou contato com Yasmin Brunet, pediu desculpas à irmã de Davi e buscou uma professora de letramento racial.

O Camarote reconheceu os erros que cometeu enquanto esteve no reality. “Em algumas situações, quis explicar o contexto em que algumas falas foram ditas, ou que eu não puxei determinado assunto. Mas eu entendo que, sendo o cara mais velho ali, casado, pai de duas filhas, é impertinente, por exemplo, eu falar do corpo de uma mulher”, declarou.

Rodriguinho citou a conversa sobre o corpo de Yasmin, que teve com outros homens do BBB 24. “Isso me gerou a consciência de que preciso refletir sobre o que as minhas falas podem causar. No caso específico da Yasmin, eu falava como se encerrasse o assunto. E a gente tinha uma relação de muita brincadeira”, disse.

O pagodeiro comentou que ainda procurou uma professora de letramento racial. “Há assuntos que nunca aprendi na vida. Lembro que na casa eu chamei a Isabelle de índia e eu não sabia que o correto é dizer povos originários. A Cunhã disse que não ficou ofendida, me ensinou e a gente seguiu. A gente tem que estar aberto para aprender e não errar mais”.

Por fim, ele revelou que tentou contato com Yasmin Brunet, após mandar mensagem para o assessor de imprensa da modelo, e que quer conversar sobre o assunto por conta da amizade que eles desenvolveram e ainda se desculpou com a irmã de Davi.

“Já em relação à família do Davi, conversei com a irmã dele, Raquel. Pedi desculpa. Por ela, está tudo bem. Eu jamais bateria nele. É mais fácil eu apanhar. Brincadeiras à parte, falei tudo num acesso de raiva e dentro do meu quarto, na minha intimidade. Foi uma fala infeliz num momento infeliz. Quem nunca fez isso? A diferença é que tinham várias câmeras me filmando”, finalizou.