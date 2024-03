Shakira sobre casamento com Piqué: “Coloquei minha carreira de lado”

Shakira abriu o jogo sobre o casamento com Piqué e falou sobre os sacrifícios que fez durante o relacionamento para que ele seguisse exercendo a sua profissão. Em 2022, após 11 anos juntos, o ex-casal se separou após a cantora descobrir uma traição do ex-jogador da seleção espanhola de futebol.

“Durante muito tempo coloquei minha carreira de lado para ficar ao lado do Gerard, para que ele pudesse jogar futebol. Houve muito sacrifício por amor”, declarou a cantora. Em conversa com a Billboard, no ano passado, a colombiana comentou sobre acreditar em um sonho do casamento perfeito.

“Minha prioridade era minha casa, minha família. Eu acreditava em ‘até que a morte nos separe’. Eu acreditei nesse sonho. Meus pais estão juntos, não sei, há 50 anos, e eles se amam como no primeiro dia, com um amor único e irrepetível. Então eu sei que é possível. Era o que eu queria para mim e para os meus filhos, mas não aconteceu”, descreveu.

Shakira e Piqué ficaram juntos por 11 anos e tiveram dois filhos, Milan e Sasha. Eles se conheceram durante as gravações do clipe Waka Waka (This Time for Africa), música da Copa do Mundo de 2010. Entretanto, o relacionamento chegou ao fim após uma traição do ex-atleta com Clara Chía, com quem namora até hoje.

Shakira devolve dinheiro em processo por fraude fiscal

Já condenada a pagar multa de 7 milhões de euros (cerca de R$ 37,4 milhões, na cotação atual) por fraude fiscal na Espanha, Shakira perdeu novo processo na última sexta-feira (24/11). Desta vez, a cantora colombiana terá de devolver cerca de 6,6 milhões de euros (R$35,3 milhões, na cotação atual.

O julgamento da nova ação foi aberto em julho e se refere a dívidas de 2018, entre juros e taxas de regularização. Segundo informações do jornal catalão El Periódico, confirmadas pela agência de representação de Shakira, a quantia foi entregue pela artista ao tribunal no fim de agosto. Ainda de acordo com a reportagem, o pagamento solicitado pelo Ministério Público “não prejudica a sua culpa ou inocência, mas seria uma demonstração de acordo de contas com o Tesouro espanhol”.

A cantora, que se mudou com os filhos para Miami após a separação no ano passado do ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, tem outro processo administrativo aberto no Tesouro, relativo a 2011.