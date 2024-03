“Sommelier Pornô” detalha trabalho em que ganha para selecionar filmes

Você já imaginou ganhar dinheiro para selecionar filmes pornôs para um site adulto? Para Dornelles, de 24 anos, essa é uma atividade comum. O artista, que também leva a vida cantando funk com teor sexual, contou como entrou para o trabalho e ainda detalhou suas funções na Sexy Hot, canal de conteúdo 18+.

“Eu cheguei de paraquedas nesse ramo, nunca imaginei que trabalharia dessa forma. Mas, sempre que comento, pensam que eu faço farra o tempo inteiro. E é um trabalho sério como qualquer outro”, explicou.

O rapaz revelou os critérios utilizados para escolher os filmes a serem exibidos no canal. “Há um cuidado em não exibir filmes que atinjam qualquer grupo minoritário. Produções com cenas sem camisinha também são automaticamente descartadas. Não podem aparecer animais e cenas com penetração bruta também são rejeitadas”, relatou.

Em suas redes sociais, Dornelles viralizou com um questionamento de um internauta: “Mas você ganha pra isso?”. Foi o profissional, inclusive, que inventou o nome da função.

“Existe a nossa produção, em que fazemos nossos filmes, geralmente um por mês. São muito bem produzidos, principalmente o conteúdo sensual. E tem os vídeos que contratamos de outras produtoras. Esses sou eu que avalio, daí vem o apelido sommelier pornô

Dornelles ainda abriu sobre como funciona as reuniões da equipe. “Pensamos juntos no roteiro do filme, na escolha do elenco e por aí vai. É um espaço onde eu consigo falar o que eu quiser sem receber julgamentos da minha equipe que, por sinal, é muito receptiva”, pontuou.

Para quem deseja trabalhar com o mesmo conteúdo, o rapaz deixa um conselho. “Faço planilhas, cuido do acervo e tenho bastante responsabilidade com os materiais. Uma dica que eu daria é se destacar pelo profissionalismo. As produtoras da indústria pornográfica nem sempre são muito organizadas, mas nós temos uma boa relação com as produtoras que são responsáveis assim como nós”, encerrou.