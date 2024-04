Acre fica em quarto lugar no ranking nacional de custo por metro quadrado; veja valor

A média do custo do metro quadrado no Acre se aproxima ainda mais da marca de R$ 2 mil, chegando a R$ 1.895,78 no mês de março, sendo o quarto mais alto entre todos os estados do Brasil. O mercado da construção civil teve crescimento de 1,06% no estado, tendo um acúmulo de 4,47% nos últimos 12 meses.

Os dados fazem parte do Índice Nacional da Construção Civil, que é publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estado Acre figura em quarto lugar nesta lista, ficando atrás apenas de Santa Catarina (R$ 1.990,18), Rio de Janeiro (R$ 1.908,56) e Roraima (R$ 1.896,41). Já o menor valor é encontrado em Sergipe, com R$1553,14, enquanto isso, a média nacional é de R$1729,25.

No cenário local, o valor destinado aos materiais necessários para se construir este metro quadrado representa R$ 1.220,21, enquanto a mão de obra R$ 675,57. Em âmbito nacional, os valores são R$1.006,19 para materiais e R$723,06 para os trabalhadores.

A variação registrada entre março de 2023 e março de 2024 é de 2,36%, sendo 0,14% menor do que a observada entre 2022 e 2023. As regiões Norte e Sudeste tiveram o maior crescimento no preço, com 0,13% entre fevereiro e março, enquanto o menor índice foi o do Centro-Oeste, onde teve recuo de -0,23%.

A maior variação está no estado do Rio Grande do Norte, que teve um crescimento no mercado da construção civil de 1,03%, enquanto o Distrito Federal teve um recuo de – 0,62%.