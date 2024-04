Acre figura entre os estados que cobram imposto progressivo sobre herança ou doação

Um levantamento divulgado pelo site G1 mostra que o Estado do Acre faz parte dos entes da federação que já se adaptaram alguns aspectos da reforma tributária, aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional no ano passado, acerca do imposto cobrado sobre heranças ou doações, conhecido como ITCMD ou ITCD. Dos 23 estados da federação e mais o DF, apenas 14 cobram imposto progressivo sobre heranças ou doações.

As alíquotas aplicadas variam conforme o valor da herança ou doação, com taxas progressivamente crescentes. Para doações, as alíquotas podem variar entre 2%, 4%, 6% e 8%, dependendo do montante envolvido no Acre. Enquanto isso, no caso de transmissão por morte, as alíquotas apresentam uma gama mais ampla, indo de 4% a 8%, com incrementos de 1% entre cada faixa no Acre.

Isso acontece porque o texto da reforma estabelece que o imposto passará a ser progressivo. Dessa forma, em todo o país, as alíquotas deverão ser crescentes, variando de acordo com o tamanho do patrimônio transmitido. No entanto, em dez estados, a alíquota ainda é fixa e, com a reforma, terá de ser alterada para atender à regra. São eles: Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e São Paulo.